Суд над екс-беркутівцями перенесли на 17 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Судове засідання по справі вбивства 39 людей 20 лютого 2014 під час Євромайдану перенесено на 17 січня. Про це заявив головуючий суддя, передає кореспондент УНН.
"Я прошу припинити мітинг і всі ці плакати забрати з судового засідання. Вимога головуючого не виконується. У зв’язку з тим, що конвой не може забезпечити захист обвинувачених суд відкладає судове засідання до 11.30 17 січня 2017 року", - сказав він.
Після оголошення суддею перерви, присутні розпочали кричати "Ганьба".
Нагадаємо, у Святошинському суді сьогодні сьогодні розпочали розгляд епізоду вбивства Устима Голоднюка під час подій 20 лютого 2014 року в центрі Києва, покази надав батько загиблого.
Як повідомляв УНН, 4 січня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт екс-керівника громадської безпеки столичної поліції, який надавав незаконний наказ на силове звільнення Майдану Незалежності у м. Києві від учасників акції протесту та надання цього наказу виконавцям — бійцям спецпідрозділу “Беркут”, що призвело до тяжких наслідків.