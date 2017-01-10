Суд над екс-беркутівцями перенесли на 17 січня

"Я прошу припинити мітинг і всі ці плакати забрати з судового засідання. Вимога головуючого не виконується. У зв’язку з тим, що конвой не може забезпечити захист обвинувачених суд відкладає судове засідання до 11.30 17 січня 2017 року", - сказав він.

Після оголошення суддею перерви, присутні розпочали кричати "Ганьба".

Нагадаємо, у Святошинському суді сьогодні сьогодні розпочали розгляд епізоду вбивства Устима Голоднюка під час подій 20 лютого 2014 року в центрі Києва, покази надав батько загиблого.

Як повідомляв УНН, 4 січня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт екс-керівника громадської безпеки столичної поліції, який надавав незаконний наказ на силове звільнення Майдану Незалежності у м. Києві від учасників акції протесту та надання цього наказу виконавцям — бійцям спецпідрозділу “Беркут”, що призвело до тяжких наслідків.