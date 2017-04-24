Суд Молдовы на этой неделе рассмотрит апелляцию на меру пресечения для Н.Чауса - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Суд Молдовы рассмотрит на этой неделе апелляцию прокуратуры на меру пресечения в виде домашнего ареста для судьи Николая Чауса и выдачу его украинским правоохранительным органам. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что по информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, на этой неделе судом Молдовы будет рассмотрена апелляция прокуратуры на меру пресечения в виде домашнего ареста для судьи Николая Чауса и выдачу украинским правоохранительным органам для осуществления правосудия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ходатайство о задержании и выдаче судьи Н.Чауса для осуществления правосудия Украины было передано молдавский стороне 18 января 2017, а 6 марта 2017 детективы НАБУ лично отвезли документы для осуществления процедуры экстрадиции в Кишинев в прокуратуру Молдовы.
Напомним, судья Николай Чаус задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы.
Так, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого.
Письменное уведомление о подозрении судьи в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.368 Украина, составленное руководителем САП 10 августа 2016 и направлено Н.Чаусу 11 августа 2016 года.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 16 августа судью Н.Чауса объявили в национальный, а с 11 ноября - международный розыск.
Как сообщал УНН, Н.Чаус находится под домашним арестом в Молдове.