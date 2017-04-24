Суд Молдови цього тижня розгляне апеляцію на запобіжний захід для М.Чауса - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Суд Молдови розгляне цього тижня апеляцію прокуратури на запобіжний захід у вигляді домашного арешту для судді Миколи Чауса та видачу його українським правоохоронним органам. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.
“Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що за інформацією Антикорупційної прокуратури Молдови, цього тижня судом Молдови буде розглянуто апеляцію прокуратури на запобіжну міру у вигляді домашного арешту для судді Миколи Чауса та видачу українським правоохоронним органам для здійснення правосуддя”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що клопотання про затримання та видачу судді М.Чауса для здійснення правосуддя Україні було передано молдавський стороні 18 січня 2017 року, а 6 березня 2017 року детективи НАБУ особисто відвезли документи для здійснення процедури екстрадиції у Кишинів в прокуратуру Молдови.
Нагадаємо, суддя Микола Чаус затриманий співробітниками прокуратури Молдови.
Так, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю М.Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного.
Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлено М.Чаусу 11 серпня 2016 року.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.
Як повідомляв УНН, М.Чаус перебуває під домашнім арештом у Молдові.