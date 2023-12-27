Суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Киев • УНН
Верховный суд Мичигана оставил Трампа на выборах 2024 года, отклонив попытку дисквалификации, в отличие от суда Колорадо.
Верховный суд Мичигана отклонил попытку исключить Трампа из избирательных бюллетеней. Решение оставило Трампа в списке кандидатов на выборах 2024 года в Мичигане. Об этом сообщает ряд американских медиа, передает УНН.
Детали
По данным тамошних СМИ, Верховный суд штата Мичиган отклонил попытку устранить бывшего президента Трампа с первичных выборов Республиканской партии штата в 2024 году.
Решение было принято после того, как на прошлой неделе Верховный суд Колорадо лишил Трампа права участвовать в избирательных бюллетенях этого штата в 2024 году. Дисквалификация, которая была сделана в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США, связана с бунтом в Капитолии 6 января 2021 года.
Важно, что законы о выборах Колорадо отличаются от законов штата Мичиган существенным образом, что непосредственно касается того, почему апеллянты в этом деле не имеют права на помощь, которую они требуют в отношении предыдущих президентских выборов в Мичигане.
Велч отметила, что в решении "апеллянты утверждают, что политические партии являются государственными субъектами для целей выдвижения кандидатов на президентские праймериз, и, таким образом образом, политические партии подпадают под действие Конституции Соединенных Штатов".
"Апеллянты также сообщили этому суду, что 19 декабря 2023 года большинство Верховного суда Колорадо постановило, что Трамп лишен права занимать должность президента в соответствии с третьим разделом Четырнадцатой поправки к Конституции Соединенных Штатов и что, следовательно, в соответствии с Избирательным кодекса Колорадо, было бы неправильно, чтобы государственный секретарь Колорадо включил его в качестве кандидата на первичных выборах в президенты Колорадо от Республиканской партии в 2024 году", - продолжила она.
Уэлч отметил, что решению в Колорадо "предшествовало длительное доказательственное производство в суде первой инстанции, который подготовил фактическую запись, необходимую для решения сложных юридических вопросов", и что "влияние решения в Колорадо было приостановлено на короткое время". период, и Трамп заявил о своем намерении получить разрешение на апелляцию в Верховном суде Соединенных Штатов".
В то же время она добавила, что "апеллянты не нашли ни одного аналогичного положения в Законе о выборах штата Мичиган, которое требует от тех, кто претендует на пост президента Соединенных Штатов, подтвердить свою юридическую квалификацию для занятия этой должности".
14-я поправка гласит: "Ни одно лицо не может быть может быть сенатором или представителем в Конгрессе, или избирателем Президента или Вице-президента, или занимать любую должность, гражданскую или военную, в Соединенных Штатах или любом штате, которое, предварительно приняв присягу, как член Конгресса, или как должностное лицо Соединенных Штатов, или как член любого законодательного органа штата, или как должностное лицо исполнительной или судебной власти любого штата поддерживать Конституцию Соединенных Штатов, обязуется во время во время восстания или восстания против них, или оказания помощи или потехи врагам этого. Но Конгресс может двумя третями голосов каждой палаты устранить такую инвалидность".
После вынесения решения Трамп также заявил, что "этот жалкий гамбит с фальсификацией выборов провалился по всей стране, в том числе в штатах, которые сильно склонились к демократам.
Дополнительно
Иски о дисквалификации, связанные с появлением Трампа в избирательном бюллетене, находятся на рассмотрении в других штатах, включая Техас, Неваду и Висконсин.
Суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Верховный суд Мичигана оставил Трампа на выборах 2024 года, отклонив попытку дисквалификации, в отличие от суда Колорадо.
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