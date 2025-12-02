$42.340.08
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Суд изменил меру пресечения экс-разведчику Червинскому в день его рождения

Суд изменил меру пресечения бывшему разведчику Роману Червинскому на домашний арест только в ночное время суток. Это позволит ему официально работать и реализовывать другие конституционные права.

Суд изменил меру пресечения экс-разведчику Червинскому в день его рождения
Фото: www.facebook.com/Константин Глоба

Суд изменил меру пресечения бывшему разведчику Роману Червинскому в день его рождения. Об этом сообщил защитник Червинского Константин Глоба, передает УНН.

Детали

В дальнейшем будет действовать домашний арест только в ночное время суток, это позволит Роману официально работать и реализовывать другие конституционные права

- отметил юрист.

Он также добавил, что суд признал уменьшение рисков по делу.

Контекст

В июле 2024 года Роману Червинскому по делу о взятке избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Далее бывший разведчик Роман Червинский вышел из Кропивницкого следственного изолятора. За него внесли залог в размере 9 миллионов 84 тысяч гривен.

Напомним

В мае 2025 года Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест бывшему разведчику Роману Червинскому по делу о взятке.

Евгений Устименко

