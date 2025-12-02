Суд изменил меру пресечения экс-разведчику Червинскому в день его рождения
Киев • УНН
Суд изменил меру пресечения бывшему разведчику Роману Червинскому на домашний арест только в ночное время суток. Это позволит ему официально работать и реализовывать другие конституционные права.
Суд изменил меру пресечения бывшему разведчику Роману Червинскому в день его рождения. Об этом сообщил защитник Червинского Константин Глоба, передает УНН.
Детали
В дальнейшем будет действовать домашний арест только в ночное время суток, это позволит Роману официально работать и реализовывать другие конституционные права
Он также добавил, что суд признал уменьшение рисков по делу.
Контекст
В июле 2024 года Роману Червинскому по делу о взятке избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Далее бывший разведчик Роман Червинский вышел из Кропивницкого следственного изолятора. За него внесли залог в размере 9 миллионов 84 тысяч гривен.
Напомним
В мае 2025 года Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест бывшему разведчику Роману Червинскому по делу о взятке.