Суд изменил меру пресечения экс-разведчику Червинскому в день его рождения

Фото: www.facebook.com/Константин Глоба

Суд изменил меру пресечения бывшему разведчику Роману Червинскому в день его рождения. Об этом сообщил защитник Червинского Константин Глоба, передает УНН.

Детали

В дальнейшем будет действовать домашний арест только в ночное время суток, это позволит Роману официально работать и реализовывать другие конституционные права - отметил юрист.

Он также добавил, что суд признал уменьшение рисков по делу.

Контекст

В июле 2024 года Роману Червинскому по делу о взятке избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Далее бывший разведчик Роман Червинский вышел из Кропивницкого следственного изолятора. За него внесли залог в размере 9 миллионов 84 тысяч гривен.

Напомним

В мае 2025 года Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест бывшему разведчику Роману Червинскому по делу о взятке.