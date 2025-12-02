Суд змінив запобіжний захід ексрозвіднику Червінському у день його народження

$42.340.08
49.310.42
ukenru
Ексклюзив
11:54 • 2610 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 4304 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 6810 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 11158 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 42382 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 45546 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 57686 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 48319 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44418 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 34586 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.1м/с
91%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 32405 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 33189 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 23846 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 07:31 • 12754 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 5200 перегляди
Публікації
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 2610 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 4304 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 5442 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 42382 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 45067 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Брюссель
Китай
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 35489 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 37828 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 94258 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 69328 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 85406 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Золото
Фільм

Суд змінив запобіжний захід ексрозвіднику Червінському у день його народження

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Суд змінив запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському на домашній арешт лише в нічний час доби. Це дозволить йому офіційно працювати та реалізовувати інші конституційні права.

Суд змінив запобіжний захід ексрозвіднику Червінському у день його народження
Фото: www.facebook.com/Костантин Глоба

Суд змінив запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському у день його народження. Про це повідомив захисник Червінського Костантин Глоба, передає УНН.

Деталі

Надалі діятиме домашній арешт лише у нічний час доби, це дозволить Роману офіційно працювати і реалізовувати інші конституційні права

- зазначив юрист.

Він також додав, що суд визнав зменшення ризиків у справі.

Контекст

У липні 2024 року Роман Червінському у справі про хабар обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Далі колишній розвідник Роман Червінський вийшов з Кропивницького слідчого ізолятора. За нього внесли у розмірі 9 мільйонів 84 тисяч гривень.

Нагадаємо

У травні 2025 року Печерський районний суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про хабар.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Кропивницький
Київ