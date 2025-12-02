Суд змінив запобіжний захід ексрозвіднику Червінському у день його народження
Київ • УНН
Суд змінив запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському на домашній арешт лише в нічний час доби. Це дозволить йому офіційно працювати та реалізовувати інші конституційні права.
Деталі
Надалі діятиме домашній арешт лише у нічний час доби, це дозволить Роману офіційно працювати і реалізовувати інші конституційні права
Він також додав, що суд визнав зменшення ризиків у справі.
Контекст
У липні 2024 року Роман Червінському у справі про хабар обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Далі колишній розвідник Роман Червінський вийшов з Кропивницького слідчого ізолятора. За нього внесли у розмірі 9 мільйонів 84 тисяч гривень.
Нагадаємо
У травні 2025 року Печерський районний суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про хабар.