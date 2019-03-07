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Суд Греции освободил россиянина, арестованного по запросу Украины

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Российский гражданин, специалист в сфере энергетики, экономист Евгений Калинин, арестованный 28 февраля в Греции по запросу Украины, освобожден. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС его адвокат Яннис Рахиотис, передает УНН.

"Калинин освобожден в среду вечером и уже вылетел в Москву", - сказал адвокат.

Рахиотис добавил, что арестованный освобожден по решению прокуратуры Афинского апелляционного суда.

"В соответствующем решении указывалось, что он был арестован и отправлен в тюрьму по ошибке, поскольку в отношении него не было действующего международного ордера на арест. Освобождению предшествовал визит генерального прокурора России г-на Чайки к министру юстиции Греции и в прокуратуру Верховного суда", - отметил Рахиотис.

По словам адвоката, Евгений Калинин вылетел в РФ в сопровождении дипломатов из российского посольства в Афинах и вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию, чтобы поддержать его.

Напомним, гражданина РФ, специалиста в сфере энергетики, экономиста Евгения Калинина задержали в афинском аэропорту при въезде в Грецию 28 февраля. Как сообщал его адвокат, Калинин внесен в списки сайта "Миротворец" и ему "грозит опасность в случае выдачи в Украину".

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