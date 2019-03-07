Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російський громадянин, фахівець у сфері енергетики, економіст Євген Калінін, заарештований 28 лютого в Греції за запитом України, звільнений. Про це повідомив у четвер кореспонденту ТАСС його адвокат Янніс Рахіотіс, передає УНН.
"Калінін звільнений в середу ввечері і вже вилетів до Москви", - сказав адвокат.
Рахіотіс додав, що заарештований звільнений за рішенням прокуратури Афінського апеляційного суду.
"У відповідному рішенні вказувалося, що він був заарештований і відправлений у в'язницю помилково, оскільки відносно нього не було чинного міжнародного ордера на арешт. Звільненню передував візит генерального прокурора Росії пана Чайки до міністра юстиції Греції і в прокуратуру Верховного суду", - зазначив Рахіотіс.
За словами адвоката, Євген Калінін вилетів в РФ в супроводі дипломатів з російського посольства в Афінах і разом зі своєю сім'єю, яка приїхала до Греції, щоб підтримати його.
Нагадаємо, громадянина РФ, фахівця в сфері енергетики, економіста Євгена Калініна затримали в афінському аеропорту при в'їзді до Греції 28 лютого. Як повідомляв його адвокат, Калінін внесений до списків сайту "Миротворець" і йому "загрожує небезпека в разі видачі в Україну".