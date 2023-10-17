Суд по Гиркину: решение об аресте известного командира с так называемой “днр” оставили без изменений

Детали

Суд в москве, где сегодня слушали ходатайство про изменение меры пресечения Игорю “Стрелкову” Гиркину, принял решение ничего не менять в постановление суда, выданного ранее.

По данным жены Гиркина, Мирослави Регинской, адвокаты её муж ходатайствовали об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую — домашний арест. Но суд не уступил. Гиркин остается под стражей до 18 декабря.

По словам жены Гиркина-“Стрелкова”, доводы следствия сводятся к тому, что Стрелков “обладает навыками конспирации” и “может уничтожить улики по делу”. Одновременно Стрелков через жену заявляет, что обвинение в его адрес абсурдны, а содержание его под арестом — оскорбительно.

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Напомним

В сентябре московский суд оставил Игоря “Стрелкова” Гиркина в СИЗО еще на три месяца.

Гиркин — экс-сотрудник фсб россии, бывший полевой командир “днр”.. Его задержали 21 июля по подозрению в экстремистской деятельности с использованием Интернета. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК рф (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Как сообщали адвокаты “Стрелкова”, в начале августа его дело засекретили.

Дополнительно

Напомним. ранее УНН писал, что арест бывшего главаря боевиков "днр" игоря "стрелкова" гиркина в рф произошел после того, как его комментарии превратились в прямую критику российского диктатора владимира путина. И хотя он, вероятно, был готов раздвинуть границы публичной критики только в контексте "мятежа" владельца чвк "вагнер" евгения пригожина, табу на неприкрытую критику путинского режима значительно ослабло.

Игоря “Стрелкова” Гиркина в ноябре прошлого года Окружной суд Гааги признал виновным в сбитии рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и приговорил к пожизненному заключению.