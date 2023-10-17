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Суд Гіркіна: рішення про арешт відомого командира з так званої "днр" залишили без змін

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Московський міський суд залишив без зміни постанову Міщанського районного суду у справі ексофіцера фсб рф Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це пише низка телеграм каналів, передає УНН.

Суд Гіркіна: рішення про арешт відомого командира з так званої "днр" залишили без змін

Деталі

Суд у москві, де сьогодні слухали клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю “Стрєлкову” Гіркіну, ухвалив рішення нічого не міняти в постанові суду, виданої раніше.

За даними дружини Гіркіна, Мирослави Регінської, адвокати її чоловіка клопотали про зміну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на м'якший — домашній арешт. Але суд не поступився. Гіркін залишається під вартою до 18 грудня.

За словами дружини Гіркіна -“Стрєлкова”, доводи слідства зводяться до того, що Стрєлков “володіє навичками конспірації” і “може знищити докази у справі”. Водночас Стрєлков через дружину заявляє, що звинувачення на його адресу абсурдні, а утримання його під арештом — є образливим.

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Нагадаємо

У вересні московський суд залишив Ігоря “Стрєлкова” Гіркіна в СІЗО ще на три місяці.

Гіркін — екс-співробітник ФСБ Росії, колишній польовий командир “днр”... Його затримали 21 липня за підозрою в екстремістській діяльності з використанням Інтернету. Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 280 КК рф (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

Як повідомляли адвокати “Стрєлкова”, на початку серпня його справу засекретили.

Додатково

Нагадаємо, раніше УНН писав, що арешт колишнього ватажка бойовиків "днр" ігоря "стрєлкова" гіркіна у рф стався після того, як його коментарі перетворилися на пряму критику російського диктатора володимира путіна. І хоч він, імовірно, був готовий розсунути межі публічної критики лише в контексті "заколоту" власника пвк "вагнер" євгенія пригожина, табу на неприкриту критику путінського режиму значно послабшало,

Ігоря “Стрєлкова” Гіркіна в листопаді минулого року Окружний суд Гааги визнав винним у збитті рейсу MH17 на сході України в 2014 році і засудив до довічного ув'язнення

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