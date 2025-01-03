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Суд Финляндии поддержал задержание танкера "теневого флота", который повредил кабели

Суд Финляндии поддержал задержание танкера "теневого флота", который повредил кабели

Киев  •  УНН

 • 7190 просмотра

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Суд Финляндии отклонил ходатайство об освобождении танкера Eagle S из «теневого флота», который повредил энергетический и коммуникационные кабели. Судно под флагом Островов Кука подозревается в серьезных преступлениях.

Финляндия получила разрешение удерживать задержанный танкер из «теневого флота», который повредил энергетический кабель и четыре кабеля связи в Балтийском море на прошлой неделе, постановил суд. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что танкер Eagle S был задержан полицией 28 декабря. Исследования морского дна обнаружили многочисленные следы, свидетельствующие, что судно тянуло свой якорь во время инцидента.

Это уже третий случай за чуть более года, когда якорь корабля повредил подводную инфраструктуру в Балтийском море.

В Финском заливе нашли след от якоря, повредившего кабель, в Финском заливе30 дек. 2024, 01:08 • 20758 просмотров

В пятницу Окружной суд Хельсинки отклонил ходатайство судоходной компании Caravella LLC из Соединенных Арабских Эмиратов о прекращении задержания танкера, согласно электронному ответу на запросы.

Судно, которое плавает под флагом Островов Кука, идентифицировали как часть так называемого «теневого флота», транспортирующего российские нефтепродукты.

Сейчас оно задержано в порту на юге Финляндии. Танкер расследуется по подозрению в совершении тяжких преступлений, в частности за нанесение серьезного ущерба имуществу и вмешательство в системы связи.

Напомним 

Один из двух электрокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя.

Судно Eagle S подозревают в повреждении кабеля электропередачи Estlink 2. Это судно на западе считается частью теневого российского флота танкеров, которые перевозят нефть и газ вопреки международным санкциям, введенным из-за агрессивной войны РФ против Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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