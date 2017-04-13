Суд разрешил заочное следствие в отношении экс-нардепов В.Олейника и Я.Сухого

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73783 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110242 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168346 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123669 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121082 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114857 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105844 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159068 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 57729 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 53680 просмотра
Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

11 марта, 21:28 • 48979 просмотра
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 46271 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 45468 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 118677 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 154264 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 162697 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 159070 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 158483 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 114678 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 124492 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 130927 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 131016 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 135521 просмотра
Актуальное
Суд разрешил заочное следствие в отношении экс-нардепов В.Олейника и Я.Сухого

Суд разрешил заочное следствие в отношении экс-нардепов В.Олейника и Я.Сухого

Киев  •  УНН

 • 22227 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении бывших народных депутатов от Партии регионов Владимира Олейника и Ярослава Сухого по делу в отношении принятия "диктаторских законов". Эту информацию подтвердил УНН адвокат Я.Сухого Александр Артемов.

Адвокат рассказал, что Печерский суд дал разрешение на заочное следствие в отношении его подзащитного и В.Олейника 31 января 2017 года.

После этого защита обжаловала это решение в Апелляционный суд Киева, однако суд не принял к рассмотрению эти жалобы.

"Есть правовая позиция Верховного суда по этому поводу. Вопрос в том, что запрет на обжалование в данном случае отсутствует в КПК как прямой, суд апелляционной инстанции исходит из того, что поскольку в ст. 309 не предусмотрены решения, которые могут быть обжалованы, они на этом основании отказывают в открытии производства. А Верховный суд исходит из позиции, если нет прямого запрета на обжалование, то согласно Конституции должно быть обжаловано (решение - ред.)", - пояснил адвокат.

А.Артемов также добавил, что будет оспаривать такое решение в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Как сообщал УНН, в уголовном производстве по принятию так называемых "диктаторских законов" 16 января 2014 года сообщено о подозрении 15 лицам, а именно экс-президенту В.Януковичу, бывшему первому заместителю председателя ВРУ И.Калетнику, экс-председателю счетной комиссии ВРУ В.Олейнику, экс-руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову и еще 11 народным депутатам 7 созыва, которые были членами счетной комиссии.

Материалы в отношении экс-нардепов А.Ефремова, А.Стояна и С.Гордиенко выделены в отдельное производство, а обвинительный акт по ним направлен в суд.

Кроме того, материалы по другим фигурантам дела, а именно В.Януковича, И.Калетника, В.Олейника, Я.Сухого, В.Калюжного, А.Зубчевского, С.Скабашевського, А.Пинчука, В.Наконечного и О.Зарубинского также выделено в отдельное производство, но досудебное расследование приостановлено в связи с розыском и болезнью подозреваемых.

Также в прошлом году Генпрокуратура обращалась в Печерский районный суд с ходатайством о предоставлении разрешения на заочное досудебное расследование по делу о принятии "диктаторских законов" в отношении экс-чиновников, которые находятся в розыске, но суд отказал в заочном следствии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы