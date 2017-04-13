Суд разрешил заочное следствие в отношении экс-нардепов В.Олейника и Я.Сухого

Адвокат рассказал, что Печерский суд дал разрешение на заочное следствие в отношении его подзащитного и В.Олейника 31 января 2017 года.

После этого защита обжаловала это решение в Апелляционный суд Киева, однако суд не принял к рассмотрению эти жалобы.

"Есть правовая позиция Верховного суда по этому поводу. Вопрос в том, что запрет на обжалование в данном случае отсутствует в КПК как прямой, суд апелляционной инстанции исходит из того, что поскольку в ст. 309 не предусмотрены решения, которые могут быть обжалованы, они на этом основании отказывают в открытии производства. А Верховный суд исходит из позиции, если нет прямого запрета на обжалование, то согласно Конституции должно быть обжаловано (решение - ред.)", - пояснил адвокат.

А.Артемов также добавил, что будет оспаривать такое решение в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Как сообщал УНН, в уголовном производстве по принятию так называемых "диктаторских законов" 16 января 2014 года сообщено о подозрении 15 лицам, а именно экс-президенту В.Януковичу, бывшему первому заместителю председателя ВРУ И.Калетнику, экс-председателю счетной комиссии ВРУ В.Олейнику, экс-руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову и еще 11 народным депутатам 7 созыва, которые были членами счетной комиссии.

Материалы в отношении экс-нардепов А.Ефремова, А.Стояна и С.Гордиенко выделены в отдельное производство, а обвинительный акт по ним направлен в суд.

Кроме того, материалы по другим фигурантам дела, а именно В.Януковича, И.Калетника, В.Олейника, Я.Сухого, В.Калюжного, А.Зубчевского, С.Скабашевського, А.Пинчука, В.Наконечного и О.Зарубинского также выделено в отдельное производство, но досудебное расследование приостановлено в связи с розыском и болезнью подозреваемых.

Также в прошлом году Генпрокуратура обращалась в Печерский районный суд с ходатайством о предоставлении разрешения на заочное досудебное расследование по делу о принятии "диктаторских законов" в отношении экс-чиновников, которые находятся в розыске, но суд отказал в заочном следствии.