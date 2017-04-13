Суд дозволив заочне слідство щодо екс-нардепів В.Олійника та Я.Сухого

Адвокат розповів, що Печерський суд надав дозвіл на заочне слідство щодо його підзахисного та В.Олійника 31 січня 2017 року.

Після цього захист оскаржив це рішення до Апеляційного суду Києва, однак суд не взяв до розгляду ці скарги.

“Є правова позиція Верховного суду з цього приводу. Питання в тому, що заборона на оскарження в даному випадку відсутня в КПК як пряма, тому суд апеляційної інстанції виходить з того, що оскільки у ст. 309 не передбачені рішення, які можуть бути оскарженні, вони на цій підставі відмовляють на відкритті провадження. А Верховний суд виходить з позиції, якщо немає прямої заборони на оскарження, то відповідно до Конституції має бути оскарженим (рішення — ред.)”, — пояснив адвокат.

О.Артьомов також додав, що оскаржуватиме таке рішення до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Як повідомляв УНН, у кримінальному провадженні щодо ухвалення так званих “диктаторських законів” 16 січня 2014 року повідомлено про підозру 15 особам, а саме екс-президенту В.Януковичу, колишньому першому заступнику голови ВРУ І.Калєтніку, екс-голові лічильної комісії ВРУ В.Олійнику, екс-керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову та ще 11 народним депутатам 7 скликання, які були членами лічильної комісії.

Матеріали щодо екс-нардепів О.Єфремова, О.Стояна та С.Гордієнка виокремленні в окреме провадження, а обвинувальний акт щодо них направлений до суду.

Крім того, матеріали щодо інших фігурантів справи, а саме В.Януковича, І.Калєтніка, В.Олійника, Я.Сухого, В.Калюжного, О.Зубчевського, С.Скабашевського, А.Пінчука, В.Наконечного та О.Зарубінського також виділено в окреме провадження, але досудове розслідування призупинене у зв’язку з розшуком і хворобою підозрюваних.

Також минулого року Генпрокуратура зверталася до Печерського районного суду з клопотанням про надання дозволу на заочне досудове розслідування у справі про ухвалення “диктаторських законів” стосовно екс-посадовців, які перебувають у розшуку, але суд відмовив у заочному слідстві.