Суд разрешил Пучдемону избираться в Европарламент

Таким образом суд отменил решение испанской избирательной комиссии, ранее запрещающей Пучдемону и бывшим членам его правительства Тони Комино и Кларе Понсати баллотироваться в Европейский парламент.

Накануне, 5 мая, Верховный суд Испании принял решение, согласно которому запрет испанской избирательной комиссии по Пучдемону и его соратникам не имел юридических оснований. Согласно решению судей, участие в выборах является "фундаментальным правом", закрепленным в конституции, а бегство из страны не является причиной для невозможности быть избранным.

Напомним, 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону, Комино и Понсати в праве баллотироваться в Европейский парламент. Причиной отказа может быть тот факт, что лидеры сторонников каталонской независимости не находятся на территории Испании и скрываются от испанского правосудия после того, как 27 октября 2017 года они поддержали одностороннее провозглашение Каталонии независимости.

О своем желании продолжить свою борьбу за каталонскую независимость как депутат Европарламента Пучдемон заявил 10 марта. "Пришло время сделать еще один шаг к интернационализации права Каталонии на самоопределение: просто из сердца Европы на встречу всего мира", - написал Пучдемон на своей странице в соцсети Twitter, находясь в Бельгии, куда он выехал после провозглашения независимости. Выборы в Европарламент состоятся 23-26 мая 2019 года.