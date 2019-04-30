Екс-голову Каталонії виключили зі списків на вибори до Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Центральна виборча комісія Іспанії виключила зі списків на майбутніх 23-26 травня виборах в Європарламент колишнього голову каталонської адміністрації Карлеса Пучдемона і ще двох каталонських політиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Крім Пучдемона зі списків виключили екс-міністра охорони здоров'я Каталонії Тоні Коміна і колишнього міністра освіти автономного співтовариства Клару Понсаті.
Згідно з іспанським законодавством, на момент набуття чинності свого мандату євродепутат повинен скласти присягу в Мадриді, а в разі повернення в Іспанію Пучдемону і його соратникам, які переховуються за кордоном, загрожують затримання та судовий процес.
Заззначається, що наразі Верховний суд Іспанії не може призначити дату слухань, оскільки місцеве правосуддя не дозволяє проводити засідання за відсутності обвинуваченого.
Зазначимо, влада Іспанії звинувачує Пучдемона, Коміна і Понсаті в розтраті бюджетних коштів, а Пучдемона і Коміна ще й у "бунті".
Нагадаємо, екс-президент Каталонії Карлос Пучдемон, проти якого Іспанія порушила карну справу, заявив про своє бажання балотуватись до Європейського парламенту від політичної партії “Junts per Catalunya”.