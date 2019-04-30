Екс-голову Каталонії виключили зі списків на вибори до Європарламенту

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Центральна виборча комісія Іспанії виключила зі списків на майбутніх 23-26 травня виборах в Європарламент колишнього голову каталонської адміністрації Карлеса Пучдемона і ще двох каталонських політиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.