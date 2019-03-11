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Екс-президент Каталонії Пучдемон балотується до Європарламенту

Екс-президент Каталонії Пучдемон балотується до Європарламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Екс-президент Каталонії Карлос Пучдемон, проти якого Іспанія порушила карну справу, заявив про своє бажання балотуватись до Європейського парламенту від політичної партії “Junts per Catalunya”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Додається, що шанси Пучдемона приступити до виконання обов’язків євродепутата є досить малоймовірними. Це пояснюється тим, що йому доведеться прийняти присягу у Мадриді, що в Іспанії, де йому загрожує арешт.

Агентство нагадало, що Пучдемон із жовтня 2017 року перебуває у Брюсселі, куди стрімко переїхав після визнання незаконним незалежності Каталонії Конституційним судом Іспанії.

“Прийшов час зробити ще один крок у міжнародному визнанні права Каталонії на самовизначення: із серця Європи — до усього світу”, — написав політик у своєму мікроблозі у Twitter.

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Як повідомляв УНН, 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум, більше 90 відсотків учасників якого підтримали незалежність регіону від Іспанії. При цьому явка виборців становила лише близько 43%.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним. Мадрид розпустив уряд Каталонії після того, як парламент регіону прийняв декларацію про незалежність від Іспанії. Центральний уряд ввів пряме управління регіоном і призначив парламентські вибори, на яких перемогли прибічники незалежності регіону.

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