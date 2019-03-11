Экс-президент Каталонии Пучдемон баллотируется в Европарламент
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Экс-президент Каталонии Карлос Пучдемон, против которого Испания возбудила уголовное дело, заявил о своем желании баллотироваться в Европейский парламент от партии "Junts per Catalunya". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Добавляется, что шансы Пучдемона приступить к исполнению обязанностей евродепутата достаточно маловероятными. Это объясняется тем, что ему придется принять присягу в Мадриде (Испания), где ему грозит арест.
Агентство напомнило, что Пучдемон с октября 2017 года находится в Брюсселе, куда стремительно переехал после признания незаконным независимости Каталонии Конституционным судом Испании.
"Пришло время сделать еще один шаг в международном признании права Каталонии на самоопределение: из сердца Европы - ко всему миру", - написал политик в своем микроблоге в Twitter.
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Как сообщал УНН, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, более 90 процентов участников которого поддержали независимость региона от Испании. При этом явка избирателей составила всего около 43%.
Правительство Испании объявило плебисцит незаконным. Мадрид распустил правительство Каталонии после того, как парламент региона принял декларацию о независимости от Испании. Центральное правительство ввело прямое управление регионом и назначил парламентские выборы, на которых победили сторонники независимости региона.