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Суд дозволив Пучдемону обиратися до Європарламенту

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Колишній глава каталонського уряду та лідер місцевих сепаратистів Карлес Пучдемон зможе взяти участь у виборах до Європарламенту. Про це йдеться у заяві мадридського адміністративного суду, оголошеній його речником у понеділок, 6 травня, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Таким чином суд скасував рішення іспанської виборчої комісії, яка раніше заборонила Пучдемону та колишнім членам його уряду Тоні Коміну та Кларі Понсаті балотуватися до Європейського парламенту.

Напередодні, 5 травня, Верховний суд Іспанії ухвалив рішення, згідно з яким заборона іспанської виборчої комісії щодо Пучдемона та його соратників не мала юридичних підстав. Згідно рішення суддів, участь у виборах є "фундаментальним правом", закріпленим у конституції, а втеча з країни не є причиною для неможливості бути обраним.

Нагадаємо, 29 квітня виборча комісія Іспанії відмовила Пучдемону, Коміну і Понсаті у праві балотуватися до Європейського парламенту. Причиною відмови може бути той факт, що лідери прихильників каталонської незалежності не перебувають на території Іспанії і переховуються від іспанського правосуддя після того, як 27 жовтня 2017 року вони підтримали одностороннє проголошення Каталонією незалежності.

Про своє бажання продовжити свою боротьбу за каталонську незалежність як депутат Європарламенту Пучдемон заявив 10 березня. "Настав час зробити ще один крок до інтернаціоналізації права Каталонії на самовизначення: просто із серця Європи до цілого світу", - написав Пучдемон на своїй сторінці у соцмережі Twitter, перебуваючи у Бельгії, куди він виїхав після проголошення незалежності. Вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня 2019 року.

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