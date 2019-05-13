Суд до сих пор не начал рассмотрение дела Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Оболонский районы суд Киева по состоянию на 13.10 не начал рассмотрение дела относительно новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В кабинете председателя Оболонского райсуда Владислава Девятко, который должен рассматривать дело Зеленского, журналистам сообщили, что судья сейчас находится на другом заседании.
"Судья Девятко сейчас на другом заседании ... там рассматривают уголовное дело", - сообщили в кабинете судьи.
Также, журналисты заметили представителей новоизбранного Президента Украины, но самого Зеленского с ними не было.
Отметим, что заседание планировалось на 12:45.
Как сообщал УНН, 21 апреля на Зеленского составлен акт правонарушения.
Напомним, ранее сообщал УНН, что полиция проверит факт демонстрации Зеленским бюллетеня.