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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 95675 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101340 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124815 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112116 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138127 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144708 просмотра

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Суд до сих пор не начал рассмотрение дела Зеленского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Оболонский районы суд Киева по состоянию на 13.10 не начал рассмотрение дела относительно новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В кабинете председателя Оболонского райсуда Владислава Девятко, который должен рассматривать дело Зеленского, журналистам сообщили, что судья сейчас находится на другом заседании.

"Судья Девятко сейчас на другом заседании ... там рассматривают уголовное дело", - сообщили в кабинете судьи.

Также, журналисты заметили представителей новоизбранного Президента Украины, но самого Зеленского с ними не было.

Отметим, что заседание планировалось на 12:45.

Как сообщал УНН, 21 апреля на Зеленского составлен акт правонарушения.

Напомним, ранее сообщал УНН, что полиция проверит факт демонстрации Зеленским бюллетеня.

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