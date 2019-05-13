Суд досі не почав розгляд справи Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Оболонський райони суд міста Києва станом на 13.10 не почав розгляд справи щодо новообраного Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє кореспондент УНН.
У кабінеті голови Оболонського райсуду Владислава Дев‘ятка, який має розглядати справу Зеленського, журналістам УНН повідомили, що суддя зараз присутній на іншому засіданні.
"Суддя Дев’ятко зараз на іншому засіданні... там розглядають кримінальну справу",- повідомили у кабінеті головуючого судді.
Також, журналісти помітили представників новообраного Президента України, але самого Зеленського з ними не було.
Відмітимо, що засідання планувалося на 12:45.
Як повідомляв УНН, 21 квітня на Зеленського складено акт правопорушення.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що поліція перевірить факт демонстрації Зеленським бюлетеня.