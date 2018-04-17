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Суд частично оправдал Настю Рыбку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Суд таиландского курортного города Паттайя оправдал Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть россиян и белорусов по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА новости, которые разместили заявление адвоката обвиняемой Саттхапхона Сийотхи.

"Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы", — рассказал Сийотха.

"Подробности я смогу сообщить чуть позже", — добавил адвокат, на несколько минут вышедший из блока временного содержания суда, где прошло закрытое слушание по делу.

Адвокат добавил, что по второму делу Лесли, Рыбке и остальным его подзащитным грозят длительные сроки наказания.
Судебное заседание по делу о групповом сутенерстве пройдет 24 апреля, на нем рассмотрят только продление меры пресечения.

Как сообщал УНН, провинциальный суд города Паттайя в пятницу предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном "секс-тренинге" обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Напомним, 27 февраля полиция Таиланда курортного города Паттайя отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич) и еще восемь человек, задержанных за проведение нелегального "секс-тренинга". 

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