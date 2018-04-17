Суд частково виправдав Настю Рибку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Суд таїландського курортного міста Паттайя виправдав Олександра Кирилова (Алекс Леслі), Анастасію Вашукевич (Настю Рибку) і ще шість росіян і білорусів у справі про незаконну підприємницьку та трудовоу діяльность. Про це повідомляє УНН з посиланням РИА новости, які розмістили заяву адвоката обвинуваченої Саттхапхона Сійотхі .
"Вони як і раніше підлягають депортації в країни громадянства, однак покинути Таїланд поки не зможуть, так як в їх відношенні триває слідство у справі про організацію надання послуг сексуального характеру в складі злочинної групи", - розповів Сійотха.
"Подробиці я зможу повідомити трохи пізніше", - додав адвокат, який на кілька хвилин вийшов з блоку тимчасового утримання суду, де пройшло закрите слухання у справі.
Адвокат додав, що у другій справі Леслі, Рибці і іншим його підзахисним загрожують тривалі терміни покарання.
Судове засідання у справі про групове сутенерстві пройде 24 квітня, на ньому розглянуть тільки продовження запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, провінційний суд міста Паттайя в п'ятницю пред'явив Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевіч (Насті Рибці) і іншим фігурантам справи про нелегальне "секс-тренінгу" звинувачення у другій справі і обрав для них запобіжний захід у вигляді взяття під варту .
Нагадаємо, 27 лютого поліція Таїланду курортного міста Паттайя відмовилася тимчасово звільнити під заставу Алекса Леслі (Олександра Кирилова), Настю Рибку (Анастасія Вашукевіч) і ще вісім чоловік, затриманих за проведення нелегального "секс-тренінгу".