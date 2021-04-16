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Суд Австралии обвинил Google в обмане пользователей при сборе личных данных

Суд Австралии обвинил Google в обмане пользователей при сборе личных данных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. В пятницу австралийский суд постановил, что Google вводил потребителей в заблуждение относительно сбора данных о местоположении с помощью мобильных устройств Android. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 16 апреля, заявлении на сайте Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (АССС), пишет УНН.

Цитата:

"Федеральный суд установил, что Google LLC и Google Australia Pty Ltd (вместе Google) вводили потребителей в заблуждение относительно данных о личном местоположении, собранных через мобильные устройства Android в период с января 2017 года по декабрь 2018 года, в результате первого в мире судебного иска (по этому вопросу - ред.), инициированного ACCC", - говорится в сообщении.

Детали

Федеральный суд установил, что Google нарушил австралийский закон о защите прав потребителей, собирая "историю местоположений" некоторых пользователей, даже если они отказались от предоставления этой информации.

В решении также говорится, что Google не дал понять пользователям, что разрешение отслеживания "активности в Интернете и приложениях" на их телефонах также даст разрешение на сохранение данных о местоположении, пишет AFP.

Комиссия намерена добиваться вынесения мотивировочной части судебного решения, денежных штрафов и предписывающего постановления.

Дополнение

Многочисленные исследования по всему миру задокументировали проблему сбора данных о местоположении с помощью устройств Android и iPhone даже после того, как пользователи считают, что они решили не разрешать отслеживание. Такие данные могут быть очень ценными для рекламодателей, пытающихся продвигать товары и услуги, связанные с определением местоположения.

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