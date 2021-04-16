Суд Австралії звинуватив Google в обмані користувачів при зборі особистих даних

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У п'ятницю австралійський суд постановив, що Google вводив споживачів в оману щодо збору даних про місцезнаходження за допомогою мобільних пристроїв Android. Про це йдеться в опублікованій в п'ятницю, 16 квітня, заяві на сайті Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту споживачів (АССС), пише УНН.

Цитата:

"Федеральний суд встановив, що Google LLC і Google Australia Pty Ltd (разом Google) вводили споживачів в оману щодо даних про особисте місцезнаходження, зібраних через мобільні пристрої Android в період з січня 2017 року по грудень 2018 року, в результаті першого в світі судового позову (з цього питання - ред.), ініційованого ACCC", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Федеральний суд встановив, що Google порушив австралійський закон про захист прав споживачів, збираючи "історію місцезнаходжень" деяких користувачів, навіть якщо вони відмовилися від надання цієї інформації.

У рішенні також вказано, що Google не дав зрозуміти користувачам, що дозвіл відстеження "активності в Інтернеті та додатках" на їх телефонах також дасть дозвіл на збереження даних про місцезнаходження, пише AFP.

Комісія має намір домагатися винесення мотивувальної частини судового рішення, грошових штрафів і розпорядчої постанови.

Доповнення

Численні дослідження по всьому світу задокументували проблему збору даних про місцезнаходження за допомогою пристроїв Android і iPhone навіть після того, як користувачі вважають, що вони вирішили не дозволяти відстеження. Такі дані можуть бути дуже цінними для рекламодавців, які намагаються просувати товари і послуги, пов'язані з визначенням місця розташування.

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