Суд Австралії звинуватив Google в обмані користувачів при зборі особистих даних

Цитата:

"Федеральний суд встановив, що Google LLC і Google Australia Pty Ltd (разом Google) вводили споживачів в оману щодо даних про особисте місцезнаходження, зібраних через мобільні пристрої Android в період з січня 2017 року по грудень 2018 року, в результаті першого в світі судового позову (з цього питання - ред.), ініційованого ACCC", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Федеральний суд встановив, що Google порушив австралійський закон про захист прав споживачів, збираючи "історію місцезнаходжень" деяких користувачів, навіть якщо вони відмовилися від надання цієї інформації.

У рішенні також вказано, що Google не дав зрозуміти користувачам, що дозвіл відстеження "активності в Інтернеті та додатках" на їх телефонах також дасть дозвіл на збереження даних про місцезнаходження, пише AFP.

Комісія має намір домагатися винесення мотивувальної частини судового рішення, грошових штрафів і розпорядчої постанови.

Доповнення

Численні дослідження по всьому світу задокументували проблему збору даних про місцезнаходження за допомогою пристроїв Android і iPhone навіть після того, як користувачі вважають, що вони вирішили не дозволяти відстеження. Такі дані можуть бути дуже цінними для рекламодавців, які намагаються просувати товари і послуги, пов'язані з визначенням місця розташування.