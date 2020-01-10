Суд арестовал "самообороновца" Крыма, который находился в розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Херсонский городской суд Херсонской области арестовал с альтернативой внесения залога в 168 тыс. гривен, участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”, который находился в розыске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба прокуратуры АР Крым.
“9 января 2020 года, Херсонский городской суд Херсонской области удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и выбрал указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога”, — говорится в сообщении.
Так, сообщается, что 8 января 2020 года, работниками Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте “Чонгар” при попытке пересечения административной границы с временно оккупированной территории полуострова Крым был обнаружен ранее разыскиваемый участник незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”.
Также, пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко сообщила журналисту УНН, что размер альтернативы внесения залога составляет 168 тыс. гривен.
Кроме того, прокуратура напомнила, что 15 марта 2019 года под процессуальным руководством прокуратуры автономии “самообороновцу” сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 260 УК Украины, а именно участие в 2014 году в незаконном вооруженном формировании “Самооборона Крыма”.
Как сообщалось ранее, в суд направлено обвинительное заключение в отношении участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”. Мужчина был задержан 11 июня 2019 года, на контрольно-пропускном пункте “Каланчак”.