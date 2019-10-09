Чоловік піде під суд за участь у НЗФ "Самооборона Крыма"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно учасника незаконного збройного формування "Самооборона Крыма". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
"Прокуратура АР Крим за результатами досудового розслідування скерувала до суду обвинувальний акт відносно учасника незаконного збройного формування "Самооборона Крыма" громадянина Р., за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань)", - сказано у повідомленні.
Як раніше повідомляв УНН, чоловіка було затримано 11 червня 2019 року, на контрольно-пропускному пункті "Каланчак", при спробі перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією півострову.
Кримінальна відповідальність за вказаний злочин передбачена у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.