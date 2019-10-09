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Мужчина пойдет под суд за участие в НВФ "Самооборона Крыма"

Киев • УНН

 • 10567 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

Мужчина пойдет под суд за участие в НВФ "Самооборона Крыма"

"Прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" гражданина Р., по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований)", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, мужчина был задержан 11 июня 2019 года, на контрольно-пропускном пункте "Каланчак", при попытке пересечения админрубежа с временно оккупированной территории полуострова.

Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Украинские Национальные Новости

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