Мужчина пойдет под суд за участие в НВФ "Самооборона Крыма"

"Прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" гражданина Р., по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований)", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, мужчина был задержан 11 июня 2019 года, на контрольно-пропускном пункте "Каланчак", при попытке пересечения админрубежа с временно оккупированной территории полуострова.

Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет.