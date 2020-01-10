Суд арештував "самооборонівця" Криму, який перебував у розшуку

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Херсонський міський суд Херсонської області арештував з альтернативою внесення застави у 168 тис. гривень, учасника незаконного збройного формування “Самооборона Крыма”, який перебував у розшуку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

“9 січня 2020 року, Херсонський міський суд Херсонської області задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та обрав вказаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави”, — йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що 8 січня 2020 року, працівниками Головного управління Національної поліції в АР Крим та Севастополі та Державної прикордонної служби України на контрольно-пропускному пункті “Чонгар” при спробі перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією півострова Крим був виявлений раніше розшукуваний учасник незаконного збройного формування “Самооборона Крыма”.

Також, речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко повідомила журналісту УНН, що розмір альтернативи внесення застави складає 168 тис. гривень.

Окрім того, прокуратура нагадала, що 15 березня 2019 року під процесуальним керівництвом прокуратури автономії “самооборонівцю” повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 260 КК України, а саме участь в 2014 році у незаконному збройному формуванні “Самооборона Крыма”.

Як повідомлялося раніше, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно учасника незаконного збройного формування “Самооборона Крыма”. Чоловіка було затримано 11 червня 2019 року, на контрольно-пропускному пункті “Каланчак”.

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