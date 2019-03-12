Суд арестовал подозреваемого в ДТП, который исчез из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Суд взял под стражу водителя, который стал участником ДТП и который исчез из больницы после госпитализации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"По ходатайству прокуратуры города Киева водителю Daewoo Nexia, который после совершения смертельного ДТП скрылся из больницы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 9 марта около 11:00 водитель автомобиля Daewoo Nexia, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, двигался по улице Нижнеюрковской в Подольском районе Киева. Он внезапно выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стену.
"В результате ДТП пассажир указанного автомобиля от полученных травм погиб на месте. Водитель Daewoo Nexia госпитализировали в больницу. Однако после получения первичной медицинской помощи мужчина, не сообщив следователю и врачам, самовольно покинул медицинское учреждение. В тот же день правоохранителям удалось установить местонахождение водителя и задержать его", - отметили в ведомстве.
Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Кроме того, было установлено, что указанный водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году в Киеве в результате ДТП погибло 3 ребенка и пострадало 269 детей.