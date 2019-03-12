Суд арештував підозрюваного у ДТП, який зник із лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Суд взяв під варту водія, який став учасником ДТП і який зник з лікарні після госпіталізації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.
"За клопотанням прокуратури міста Києва водієві Daewoo Nexia, який після вчинення смертельної ДТП зник з лікарні, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 9 березня близько 11:00 водій автомобіля Daewoo Nexia, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, рухався вулицею Нижньоюрківській у Подільському районі Києві. Він раптово виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонну стіну.
"Внаслідок ДТП пасажир вказаного автомобіля від отриманих травм загинув на місці. Водія Daewoo Nexia госпіталізували до лікарні. Однак після отримання первинної медичної допомоги чоловік, не повідомивши слідчого та лікарів, самовільно покинув медичний заклад. Того ж дня правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження водія та затримати його", - зазначили у відомстві.
Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 КК України та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Крім того, було встановлено, що вказаний водій раніше притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, минулого року у Києві внаслідок ДТП загинуло 3 дитини та постраждало 269 дітей.