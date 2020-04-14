Суд арестовал одного из участников драки с начальством уголовного розыска Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Киевский районный суд Харькова под стражу без права внесения залога 31-летнего харьковчанина, которого подозревают в участии в драке с руководителями управления уголовного розыска Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
“По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 31-летнему харьковчанину, подозреваемому в хулиганстве, совершенном группой лиц и умышленном причинении тяжкого телесного повреждения”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что вечером, 6 апреля, в районе улицы Пискуновская Харькова произошел конфликт на дороге с участием сотрудников полиции оперативного подразделения ГУНП в Харьковской области и других лиц.
“В результате конфликта руководитель управления уголовного розыска получил тяжелые телесные повреждения, а его заместитель телесные повреждения. Впоследствии одного из участников конфликта был установлен: им оказался 31-летний мужчина, который вызвал тяжкие телесные повреждения главе уголовного розыска полиции области и телесные повреждения его заместителю”, — отмечается в сообщении.
Также сообщается, что 13 апреля указанному мужчине было сообщено о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц и умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения (ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 121 УК Украины).
“Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к этому преступлению”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской области группа лиц в результате конфликта напала на двух полицейских и нанесла им телесные повреждения, в результате чего последние были госпитализированы.