Суд арестовал одного из участников драки с начальством уголовного розыска Харьковской области

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Киевский районный суд Харькова под стражу без права внесения залога 31-летнего харьковчанина, которого подозревают в участии в драке с руководителями управления уголовного розыска Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.