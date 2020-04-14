Суд арештував одного з учасників бійки з начальством карного розшуку Харківської області

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Київський районний суд Харкова взяв під варту без права внесення застави 31-річного харків’янина, якого підозрюють в участі у бійці з керівниками управління карного розшуку Харківської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

“За клопотанням прокуратури Харківської області Київський районний суд міста Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 31-річному харків’янину, підозрюваному у хуліганстві, вчиненому групою осіб та умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері, 6 квітня, в районі вулиці Піскуновської Харкова стався конфлікт на дорозі за участі працівників поліції оперативного підрозділу ГУНП в Харківській області та інших осіб.

"В результаті конфлікту керівник управління карного розшуку отримав тяжкі тілесні ушкодження, а його заступник тілесні ушкодження. Згодом одного з учасників конфлікту було встановлено: ним виявився 31-річний чоловік, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження очільнику карного розшуку поліції області та тілесні ушкодження його заступнику“,- зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що 13 квітня вказаному чоловіку було повідомлено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб та умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння (ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 121 КК України).

“Наразі встановлюються інші особи, причетні до цього злочину”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині група осіб внаслідок конфлікту напала на двох поліцейських та завдала їм телесних ушкоджень, внаслідок чого останніх було госпіталізовано.

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