Суд арештував одного з учасників бійки з начальством карного розшуку Харківської області

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Київський районний суд Харкова взяв під варту без права внесення застави 31-річного харків’янина, якого підозрюють в участі у бійці з керівниками управління карного розшуку Харківської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.