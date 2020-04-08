На Харківщині група осіб напала на поліцейських: їх госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Харківщині група осіб внаслідок конфлікту напала на двох поліцейських та завдала їм телесних ушкоджень, внаслідок чого останніх було госпіталізовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"6 квітня близько 20:30 група осіб вчинила хуліганські дії відносно двох працівників одного з оперативних підрозділів обласного главку та нанесла їм тілесні ушкодження", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що в результаті події поліцейські отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.
"Мотивом скоєння злочину став раптово виниклий конфлікт. Зараз вже встановлено коло осіб, причетних до даного злочину. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", - додається у повідомленні.
За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Харківській області відкрито два кримінальних провадження за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає тюремне ув’язнення строком до 8 років.
З місця події вилучено речові докази. Призначено кілька судово-медичних експертиз.
За фактом отримання тілесних ушкоджень працівниками поліції, а також за матеріалами, поширеними у соціальних мережах, керівництвом Головного управління Національної поліції в Харківській області призначено службове розслідування.
Нагадаємо, за напад на поліцейського Київщини під час виконання ним службових обов’язків відкрито кримінальне провадження.