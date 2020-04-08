На Харківщині група осіб напала на поліцейських: їх госпіталізовано

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Харківщині група осіб внаслідок конфлікту напала на двох поліцейських та завдала їм телесних ушкоджень, внаслідок чого останніх було госпіталізовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.