В Харьковской области группа лиц напала на полицейских: они госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Харьковской области группа лиц в результате конфликта напала на двух полицейских и нанесла им телесные повреждения, в результате чего последние были госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"6 апреля около 20:30 группа лиц совершила хулиганские действия в отношении двух сотрудников одного из оперативных подразделений областного главка и нанесла им телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия полицейские получили травмы и были госпитализированы в больницу.
"Мотивом совершения преступления стал внезапно возникший конфликт. Сейчас уже установлен круг лиц, причастных к данному преступлению. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления", - добавляется в сообщении.
По данному факту следственным управлением ГУНП в Харьковской области открыто два уголовных производства по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.
По факту получения телесных повреждений сотрудниками полиции, а также по материалам, распространенным в социальных сетях, руководством Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначено служебное расследование.
Напомним, из-за нападения на полицейского Киевской области во время исполнения им служебных обязанностей открыто уголовное производство.