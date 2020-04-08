В Харьковской области группа лиц напала на полицейских: они госпитализированы

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Харьковской области группа лиц в результате конфликта напала на двух полицейских и нанесла им телесные повреждения, в результате чего последние были госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.