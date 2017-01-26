Суд арестовал имущество еще одного подозреваемого по делу агрохолдинга "Агрейн"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня, Днепровский районный суд столицы, рассмотрев ходатайство прокурора, арестовал имущество еще одного фигуранта уголовного производства по делу "Агрейна", передает УНН.
Так, ходатайство прокурора было удовлетворено полностью, на имущество Александра Паришкуры (подозреваемого в мошенничестве) - наложен арест с целью недопущения его отчуждения.
Напомним, по данным издания "Бизнес", согласно материалам следствия, к незаконным сделкам и рейдерскому захвату активов "Агрейна" с последующим их выводом на оффшоры Кипра и Панамы имеют отношение 12 должностных лиц холдинга под руководством главного организатора схем - Павла Овчаренко.
Также напомним, ранее некоторые из нардепов, в частности Дмитрий Андриевский, Валерий Карпнуцов, Александр Бригинец и Дмитрий Святаш попытались взять на поруки подозреваемых в мошенничестве должностных лиц агрохолдинга "Агрейн".
Накануне в СБУ сообщили, что во время обысков у подозреваемых служащих "Агрейна" изъяли 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, а также документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.