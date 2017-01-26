Суд арештував майно ще одного підозрюваного у справі агрохолдингу “Агрейн”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні, Дніпровський районний суд столиці, розглянувши клопотання прокурора, арештував майно ще одного фігуранта кримінального провадження у справі “Агрейну”, передає УНН.
Так, клопотання прокурора було задоволено повністю, на майно Олександра Паришкури (підозрюваного у шахрайстві) - накладено арешт з метою недопущення його відчуження.
Нагадаємо, за даними видання “Бізнес”, згідно з матеріалами слідства, до незаконних оборудок та рейдерського захоплення активів “Агрейну” з подальшим їх виведенням на офшори Кіпру і Панами мають відношення 12 посадовців холдингу під керівництвом головного організатора схем — Павла Овчаренка.
Також нагадаємо, раніше деякі із нардепів, зокрема Дмитро Андрієвський, Валерій Карпнуцов, Олександр Бригінець та Дмитро Святаш спробували взяти на поруки підозрюваних у шахрайстві службових осіб агрохолдингу “Агрейн”.
Напередодні в СБУ повідомили, що під час обшуків у підозрюваних в службовців “Агрейну” вилучили 60 кг золота у злитках, сертифікати на золоті злитки (999,9 проба) на 400 кг, а також документи і матеріали, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи.