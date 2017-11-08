Суд арестовал имущество Авакова-младшего и Чеботаря

По информации САП, суд наложил арест только на имущество А.Авакова и С.Чеботаря.

В то же время, пока судом не принято решение об аресте имущества третьего фигуранта дела предпринимателя Литвина.

Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

Также личное обязательство двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.

В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.