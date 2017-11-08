Суд арестовал имущество Авакова-младшего и Чеботаря
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря в рамках "дела рюкзаков для МВД". Эту информацию подтвердили УНН в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
По информации САП, суд наложил арест только на имущество А.Авакова и С.Чеботаря.
В то же время, пока судом не принято решение об аресте имущества третьего фигуранта дела предпринимателя Литвина.
Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Также личное обязательство двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.
В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.