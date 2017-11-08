Суд арештував майно Авакова-меншого та Чеботаря
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на майно Олександра Авакова та колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря у межах “справи рюкзаків для МВС”. Цю інформацію підтвердили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
За інформацією САП, суд наклав арешт тільки на майно О.Авакова та С.Чеботаря.
Водночас, поки що судом не ухвалено рішення щодо арешту майна третього фігуранта справи підприємця Литвина.
Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.
Також особисте зобов’язання двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.
У зв’язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у “справі рюкзаків” запобіжних заходів у вигляді особистих зобов’язань.