Субсидии для заробитчан: как влияют на помощь длительные зарубежные поездки

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В правительстве развеяли один из мифов о субсидиях, который утверждает, что в субсидии отказывают мгновенно лицам, которые находились за границей более 60 дней. Во-первых, "устный" отказ является незаконным, а все обращения украинцев должны рассматриваться в письменном порядке, а во-вторых, в субсидии не могут отказать из-за пребывания за границей если: лицо получает в Украине какие-то официальные доходы, находится на лечении, обучении или в командировке, декларирует в Украине доходы и платит ЕСВ, передает УНН со ссылкой на TEPLO.GOV.UA.

“Устный” отказ работника управления социальной защиты населения является незаконным. Согласно закону “Об обращении граждан” орган соцзащиты обязан оформить заявление и декларацию и только после их рассмотрения официально (письменно) уведомить заявителя — полагается или не полагается ему субсидия“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии если человек:

  • получает в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, пособие при рождении ребенка;
  • находится на лечении, обучении или в командировке;
  • декларирует в Украине доходы и платит ЕСВ.

“К последнему случаю относятся заробитчане, которые вправе задекларировать в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию”, — уточнили в правительстве.

Напомним, безработные по-прежнему могут получить от государства субсидию на коммунальные услуги.

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