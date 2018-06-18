Субсидии для заробитчан: как влияют на помощь длительные зарубежные поездки

“Устный” отказ работника управления социальной защиты населения является незаконным. Согласно закону “Об обращении граждан” орган соцзащиты обязан оформить заявление и декларацию и только после их рассмотрения официально (письменно) уведомить заявителя — полагается или не полагается ему субсидия“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии если человек:



получает в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, пособие при рождении ребенка;



находится на лечении, обучении или в командировке;



декларирует в Украине доходы и платит ЕСВ.



“К последнему случаю относятся заробитчане, которые вправе задекларировать в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию”, — уточнили в правительстве.

Напомним, безработные по-прежнему могут получить от государства субсидию на коммунальные услуги.