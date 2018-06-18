Субсидії для заробітчан: як впливають на допомогу тривалі закордонні поїздки

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КИЇВ. 18 червня. УНН. В уряді розвіяли один з міфів про субсидії, який стверджує, що у субсидії відмовляють одномоментно особам, які перебували за кордоном більш ніж 60 днів. По-перше, “усна” відмова є незаконною, а усі звернення українців мають розглядатись у письмовому порядку, а по-друге,у субсидії не можуть відмовити через перебування за кордоном якщо: особа отримує в Україні якісь офіційні доходи, перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні, декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ, передає УНН з посиланням на TEPLO.GOV.UA.

“Усна” відмова працівника управління соціального захисту населення є незаконною. Згідно із законом “Про звернення громадян” орган соцзахисту зобов’язаний оформити заяву і декларацію і лише після їх розгляду офіційно (письмово) повідомити заявника — виходить чи не виходить йому субсидія“, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії якщо людина:

  • отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини;
  • перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні;
  • декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.

“До останнього випадку відносяться заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію”, — уточнили в уряді.

Нагадаємо, безробітні надалі можуть отримати від держави субсидію на комунальні послуги.

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