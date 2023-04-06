Создала Telegram-канал для сбора разведданных об обороне Одессы: задержан вражеский информатор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Жительница Одессы собирала информацию через «единомышленников» в Telegram о локации укрепрайонов вблизи побережья Одесской области. Ей избрана мера пресечения – содержание под стражей, пишет УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Злоумышленницей оказалась жительница Одессы, которая скрыто собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Прежде всего ее интересовали локации укрепрайонов вблизи побережья Одесской области. Для сбора закрытых сведений фигурантка создала собственный прокремлевский Телеграм-канал, на который подписались несколько сотен «единомышленников».
Цитата
"На нем она призывала своих читателей делать скриншоты электронных карт с координатами подразделений украинских войск и присылать ей в личные сообщения. Полученные сведения злоумышленница планировала переправить российским оккупантам. Впрочем, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее", - говорится в сообщении СБУ в Telegram.
Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами подрывной деятельности.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
Злоумышленнице избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры.
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