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Створила Telegram-канал для збору розвідданих про оборону Одеси: затримано ворожу інформаторку

Створила Telegram-канал для збору розвідданих про оборону Одеси: затримано ворожу інформаторку

Київ • УНН

 • 744264 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Мешканка Одесси збирала інформацію через «однодумців» в Telegram про локації укріпрайонів поблизу узбережжя Одещини. Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою, пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Зловмисницею виявилась мешканка Одеси, яка приховано збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Насамперед її цікавили локації укріпрайонів поблизу узбережжя Одещини. Для збору закритих відомостей фігурантка створила власний прокремлівський Телеграм-канал, на який підписалися декілька сотень «однодумців».

Цитата

"На ньому вона закликала своїх читачів робити скріншоти електронних карт із координатами підрозділів українських військ та надсилати їй в особисті повідомлення. Отримані відомості зловмисниця планувала переправити російським окупантам. Втім, співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігурантки та затримали її", - йдеться в повідомленні СБУ в Telegram.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва прокуратури.

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