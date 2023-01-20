Создание условий для строительства новых энергоблоков Хмельницкой АЭС: правительство согласовало предложение Минэнерго

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«Согласовано с целью создания условий для строительства новых энергоблоков Хмельницкой АЭС, опираясь на положения Хартии стратегического партнерства Украина - США, подписанной 10.11.2021, предложение Министерства энергетики о разработке технико-экономического обоснования строительства ядерной установки с применением технических характеристик реакторной установки типа АР1000 и представление его Кабинету Министров Украины для утверждения», - написал Мельничук.

По его словам, предусмотрено, что заказчиком строительства новых энергоблоков Хмельницкой АЭС является государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (эксплуатирующая организация).

Дополнение

Американская компания Westinghouse Electric Company поможет Украине построить два новых реактора на Хмельницкой АЭС.