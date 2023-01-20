Створення умов для будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС: уряд погодив пропозицію Міненерго

Цитата

«Погоджено з метою створення умов для будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС, спираючись на положення Хартії стратегічного партнерства Україна - США, підписаної 10.11.2021, пропозицію Міністерства енергетики про розроблення техніко-економічного обгрунтування будівництва ядерної установки із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000 та подання його Кабінету Міністрів України для затвердження», - написав Мельничук.

За його словами, передбачено, що замовником будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС є державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (експлуатуюча організація).

Доповнення

Американська компанія Westinghouse Electric Company допоможе Україні побудувати два нових реактори на Хмельницькій АЕС.