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Створення умов для будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС: уряд погодив пропозицію Міненерго

Київ • УНН

 • 1903798 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Кабінет міністрів України погодив розроблення техніко-економічного обґрунтування будівництва ядерної установки для створення умов для будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.

Створення умов для будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС: уряд погодив пропозицію Міненерго

Цитата

«Погоджено з метою створення умов для будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС, спираючись на положення Хартії стратегічного партнерства Україна - США, підписаної 10.11.2021, пропозицію Міністерства енергетики про розроблення техніко-економічного обгрунтування будівництва ядерної установки із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000 та подання його Кабінету Міністрів України для затвердження», - написав Мельничук.

За його словами, передбачено, що замовником будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС є державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (експлуатуюча організація).

Доповнення

Американська компанія Westinghouse Electric Company допоможе Україні побудувати два нових реактори на Хмельницькій АЕС.

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