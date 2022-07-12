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США допоможуть побудувати Україні 2 нових реактори на Хмельницькій АЕС

США допоможуть побудувати Україні 2 нових реактори на Хмельницькій АЕС

Київ • УНН

 • 364760 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Американська компанія Westinghouse Electric Company допоможе Україні побудувати два нових реактори на Хмельницькій АЕС. Про це інформує ДП «НАЕК «Енергоатом», пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що 11 липня 2022 року ДП «НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric Company підписали новий контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні будівництва на Хмельницькій АЕС нових, 5-го та 6-го, енергоблоків за технологією AP1000®.

Згідно з угодою, Westinghouse надасть технічну інформацію про технологію AP1000® для оновлення техніко-економічного обґрунтування Енергоатома, необхідного для будівництва нових блоків. Це сприятиме розширенню співпраці між компаніями та дозволить розпочати процес ліцензування реакторних установок AP1000® для подальшого розвитку українських ініціатив стосовно чистої енергії.

Президент Westinghouse Energy Systems Девід Дархем зазначив, що компанія готова надати необхідні технології та обладнання і наголосив, що це – значні кроки для енергетичної незалежності України.

Довідково

АР1000® є перевіреним реактором покоління III+ з унікальними пасивними системами безпеки, модульною стандартною конструкцією, кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

Нагадаємо

У квітні американська компанія Westinghouse передала на АЕС України засоби безпеки та зв’язку, радіаційного захисту і контролю.

Українські Національні Новини

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