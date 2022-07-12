США допоможуть побудувати Україні 2 нових реактори на Хмельницькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Американська компанія Westinghouse Electric Company допоможе Україні побудувати два нових реактори на Хмельницькій АЕС. Про це інформує ДП «НАЕК «Енергоатом», пише УНН.
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Повідомляється, що 11 липня 2022 року ДП «НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric Company підписали новий контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні будівництва на Хмельницькій АЕС нових, 5-го та 6-го, енергоблоків за технологією AP1000®.
Згідно з угодою, Westinghouse надасть технічну інформацію про технологію AP1000® для оновлення техніко-економічного обґрунтування Енергоатома, необхідного для будівництва нових блоків. Це сприятиме розширенню співпраці між компаніями та дозволить розпочати процес ліцензування реакторних установок AP1000® для подальшого розвитку українських ініціатив стосовно чистої енергії.
Президент Westinghouse Energy Systems Девід Дархем зазначив, що компанія готова надати необхідні технології та обладнання і наголосив, що це – значні кроки для енергетичної незалежності України.
Довідково
АР1000® є перевіреним реактором покоління III+ з унікальними пасивними системами безпеки, модульною стандартною конструкцією, кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.
Нагадаємо
У квітні американська компанія Westinghouse передала на АЕС України засоби безпеки та зв’язку, радіаційного захисту і контролю.