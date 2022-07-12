США помогут построить Украине 2 новых реактора на Хмельницкой АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Американская компания Westinghouse Electric Company поможет Украине построить два новых реактора на Хмельницкой АЭС. Об этом информирует ДП «НАЭК «Энергоатом», пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 11 июля 2022 года ГП «НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric Company подписали новый контракт по углублению сотрудничества в вопросе строительства на Хмельницкой АЭС новых, 5-го и 6-го, энергоблоков за технологией AP1000®.
Согласно договору, Westinghouse предоставит техническую информацию о технологии AP1000® для обновления технико-экономического обоснования Энергоатома, необходимого для строительства новых блоков. Это будет способствовать расширению сотрудничества между компаниями и позволит начать процесс лицензирования реакторных установок AP1000® для дальнейшего развития украинских инициатив по чистой энергии.
Президент Westinghouse Energy Systems Дэвид Дархем отметил, что компания готова предоставить необходимые технологии и оборудование и подчеркнул, что это – значительные шаги для энергетической независимости Украины.
Справочно
АР1000® является проверенным реактором поколения III+ с уникальными пассивными системами безопасности, модульной стандартной конструкцией, лучшими в области эксплуатационных характеристик и возможностью работать в режиме маневрирования.
Напомним
В апреле американская компания Westinghouse передала на АЭС Украины средства безопасности и связи, радиационной защиты и контроля.