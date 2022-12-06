Вениславский: создание спецтрибунала для россии – это только вопрос времени

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"Я убежден, что перспективы образования специального Международного уголовного суда, который будет расследовать преступление агрессии рф - это лишь вопрос времени, и вопрос урегулирования определенных юридических формальностей. То, что эту идею на сегодняшний день поддерживает еще больше представителей разных государств, государств- членов ООН позволяет убедиться в том, что она будет реализована", – отметил он.

Детали

По словам Вениславского, Офис Президента Украины совместно с Офисом Генерального прокурора уже подготовили ряд предложений по созданию спецтрибунала и соответствующие уставные документы. В настоящее время продолжаются обсуждения, будет ли суд проводиться под эгидой Организации Объединенных Наций.

"Сейчас идет процесс обсуждения, будет ли это под эгидой ООН и будет создан новый прецедент, первый после Второй мировой войны, который фактически будет зеркальным отражением Нюрнбергского трибунала, или это будет некий более узкий формат, где будут представлены страны, поддерживающие эту идею, но, возможно, с одобрения ООН, но не под ее эгидой. Есть очень много сторонников россии в мире, которые пытаются заблокировать этот процесс", - сообщил представитель президента.

Он отметил, что в россии "очень боятся" спецтрибунала, поскольку россияне "осознают всю тяжесть тех преступлений военного характера", которые совершают военные рф на территории Украины. Он подытожил, что украинские правоохранительные органы прилагают максимум усилий для идентификации каждого российского военного, причастного к преступлениям, чтобы внести данные в соответствующую базу, которую будут использовать в ходе будущего спецтрибунала.

Напомним

6 октября Федор Вениславский сообщил о том, что Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу по созданию МКС для привлечения к ответственности военно-политическое руководство России.