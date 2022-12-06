Веніславський: створення спецтрибуналу для росії - це лише питання часу

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 34825 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 69917 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 104243 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 154232 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 178759 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 358762 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 223242 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194212 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 337429 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459277 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
97 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 31511 перегляди

Знімав акції протесту в Тбілісі: французького журналіста не пустили до Грузії

31 березня, 18:13 • 16185 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

22:41 • 20471 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 16353 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 16422 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 358773 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 337439 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 553350 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 683143 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 702029 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 79961 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 116883 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 201788 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 227616 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 220599 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Веніславський: створення спецтрибуналу для росії - це лише питання часу

Веніславський: створення спецтрибуналу для росії - це лише питання часу

Київ • УНН

 • 680316 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Створення спеціального міжнародного кримінального суду (МКС) на зразок Нюрнберзького процесу, який буде розслідувати воєнні злочини росії - це лише питання часу. Про це заявив представник Президента у парламенті Федір Веніславський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я переконаний, що перспективи утворення спеціального Міжнародного кримінального суду, який буде розслідувати злочин агресії рф - це лише питання часу, і питання урегулювання певних юридичних формальностей. Те, що цю ідею на сьогодні підтримує ще більше представників різних держав, держав-членів ООН дозволяє переконатися у тому, що вона буде реалізована", - зазначив він.

Деталі

За словами Веніславського, Офіс Президента України спільно з Офісом Генерального прокурора вже підготували низку пропозицій щодо утворення спецтрибуналу та відповідні статутні документи. Наразі тривають обговорення, щодо того, чи буде суд проводитися під заступництвом Організації Об'єднаних Націй.

"Зараз йде процес обговорення, чи це буде під егідою ООН і буде створений новий прецедент, перший після Другої світової війни, який фактично буде дзеркальним відображенням Нюрнберзького трибуналу, чи це буде якийсь вужчий формат, де будуть представлені країни, які підтримують цю ідею, але, можливо, зі схвалення ООН, але не під її егідою. Є дуже багато прихильників рф у світі, які намагаються заблокувати цей процес", - повідомив представник президента.

Він зазначив, що у росії "дуже бояться" спецтрибуналу, оскільки росіяни "усвідомлюють всю важкість тих злочинів воєнного характеру", які здійснюють військові рф на території України. Він підсумував, що українські правоохоронні органи докладають максимум зусиль для ідентифікації кожного російського військового, причетного до злочинів, щоб внести дані до відповідної бази, яку використовуватимуть у ході майбутнього спецтрибуналу.

Нагадаємо

6 жовтня Федір Веніславський повідомив про те, що Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти щодо створення МКС для притягнення до відповідальності військово-політичне керівництво росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$83,096.40
Золото
$3,173.20
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04