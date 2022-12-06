Веніславський: створення спецтрибуналу для росії - це лише питання часу

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"Я переконаний, що перспективи утворення спеціального Міжнародного кримінального суду, який буде розслідувати злочин агресії рф - це лише питання часу, і питання урегулювання певних юридичних формальностей. Те, що цю ідею на сьогодні підтримує ще більше представників різних держав, держав-членів ООН дозволяє переконатися у тому, що вона буде реалізована", - зазначив він.

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За словами Веніславського, Офіс Президента України спільно з Офісом Генерального прокурора вже підготували низку пропозицій щодо утворення спецтрибуналу та відповідні статутні документи. Наразі тривають обговорення, щодо того, чи буде суд проводитися під заступництвом Організації Об'єднаних Націй.

"Зараз йде процес обговорення, чи це буде під егідою ООН і буде створений новий прецедент, перший після Другої світової війни, який фактично буде дзеркальним відображенням Нюрнберзького трибуналу, чи це буде якийсь вужчий формат, де будуть представлені країни, які підтримують цю ідею, але, можливо, зі схвалення ООН, але не під її егідою. Є дуже багато прихильників рф у світі, які намагаються заблокувати цей процес", - повідомив представник президента.

Він зазначив, що у росії "дуже бояться" спецтрибуналу, оскільки росіяни "усвідомлюють всю важкість тих злочинів воєнного характеру", які здійснюють військові рф на території України. Він підсумував, що українські правоохоронні органи докладають максимум зусиль для ідентифікації кожного російського військового, причетного до злочинів, щоб внести дані до відповідної бази, яку використовуватимуть у ході майбутнього спецтрибуналу.

Нагадаємо

6 жовтня Федір Веніславський повідомив про те, що Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти щодо створення МКС для притягнення до відповідальності військово-політичне керівництво росії.