Создание профильного госагентства по вопросам спорта не решит всех проблем отрасли - Артур Палатный

“Это хорошо, что создаются хотя бы агентства, но этого недостаточно. Чтобы решить все вопросы сферы, нужно отдельное Министерство по вопросам молодежи и спорта”, - отметил он.

Палатный объяснил это тем, что исходя из практики успешных стран Европы и мира, агентство как орган исполнительной власти имеет меньший объем полномочий и рычагов влияния, чем министерство. Поэтому для эффективной работы и дальнейшего развития отрасли в Украине создания этих агентств недостаточно.

“Наши спортсмены – это та движущая сила, тот фундамент, который популяризирует Украину на весь мир. Украинцев во всем мире знают, в первую очередь, за их спортивные достижения. И мы должны всячески поддерживать их и развивать это на государственном уровне”, - подчеркнул он.

Вместе с тем, он напомнил, что уже в следующем году в Токио стартуют Летние Олимпийские игры 2020 и сейчас, фактически за полгода до их начала, украинскими спортсменами никто не занимается. Манипуляции с созданием новых агентств, по мнению Палатного, лишь отвлекают от этой работы, что в конечном итоге может привести к упадку мотивации спортсменов.

“Нужно увеличивать финансирование сферы молодежи и спорта. Если мы хотим, чтобы наши спортсмены выступали за нас и показывали крутые результаты, то мы должны давать им все необходимые условия: снаряжение, подготовка, новые спортивные базы”, - добавил Палатный.

Напомним, вчера, 4 декабря на своем заседании правительство приняло постановление, согласно которому в Украине будет создано 7 новых центральных органов исполнительной власти, среди которых Государственное агентство спорта Украины и Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества.

Ранее в новом правительстве Министерство молодежи и спорта Украины и Министерство культуры Украины были объединены в одно ведомство.