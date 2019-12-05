Створення профільного держагентства з питань спорту не вирішить всіх проблем галузі - Артур Палатний

"Це добре, що створюються хоча б агентства, але цього недостатньо. Щоб вирішити всі питання сфери, потрібно окреме Міністерство з питань молоді та спорту", - зазначив він.

Палатний пояснив це тим, що виходячи з практики успішних країн Європи і світу, агентство як орган виконавчої влади має менший обсяг повноважень і важелів впливу, ніж міністерство. Тому для ефективної роботи і подальшого розвитку галузі в Україні створення цих агентств недостатньо.

"Наші спортсмени - це та рушійна сила, той фундамент, який популяризує Україну на весь світ. Українців у всьому світі знають, в першу чергу, за їх спортивні досягнення. І ми повинні всіляко підтримувати їх і розвивати це на державному рівні", - підкреслив він.

Разом з тим, він нагадав, що вже в наступному році в Токіо стартують Літні Олімпійські ігри 2020 і зараз, фактично за півроку до їх початку, українськими спортсменами ніхто не займається. Маніпуляції зі створенням нових агентств, на думку Палатного, лише відволікають від цієї роботи, що в кінцевому підсумку може призвести до занепаду мотивації спортсменів.

"Потрібно збільшувати фінансування сфери молоді та спорту. Якщо ми хочемо, щоб наші спортсмени виступали за нас і показували круті результати, то ми повинні давати їм всі необхідні умови: спорядження, підготовка, нові спортивні бази", - додав Палатний.

Нагадаємо, вчора, 4 грудня на своєму засіданні уряд прийняв постанову, згідно з якою в Україні буде створено 7 нових центральних органів виконавчої влади, серед яких Державне агентство спорту України та Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства.

Раніше в новому уряді Міністерство молоді та спорту України та Міністерство культури України були об'єднані в одне відомство.